Гуаидо объявил о финальной стадии свержения президента Венесуэлы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что в Венесуэле 1 мая начнется заключительная стадия операции по свержению президента республики Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам Гуаидо, в демонстрациях против властей примут участие максимальное количество его сторонников.
«Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти», — подчеркнул Гуаидо.
Y el 1 de Mayo, sabiendo que hoy no hay salario que alcance, haremos la movilización más grande de nuestra historia para exigir el cese de la usurpación y el gobierno de transición.
Toda Venezuela es protagonista de este movimiento libertario #VamosConTodo1M pic.twitter.com/aPYDJIjkUp
— Juan Guaidó (@jguaido) 19 апреля 2019 г.
Напомним, ранее власти Венесуэлы лишили Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности.Общество
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