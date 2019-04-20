Гуаидо объявил о финальной стадии свержения президента Венесуэлы

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что в Венесуэле 1 мая начнется заключительная стадия операции по свержению президента республики Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Гуаидо, в демонстрациях против властей примут участие максимальное количество его сторонников.

«Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти», — подчеркнул Гуаидо.

Y el 1 de Mayo, sabiendo que hoy no hay salario que alcance, haremos la movilización más grande de nuestra historia para exigir el cese de la usurpación y el gobierno de transición.



Toda Venezuela es protagonista de este movimiento libertario #VamosConTodo1M pic.twitter.com/aPYDJIjkUp

— Juan Guaidó (@jguaido) 19 апреля 2019 г.

Напомним, ранее власти Венесуэлы лишили Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности.