Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Гуаидо объявил о финальной стадии свержения президента Венесуэлы

10:11, 20.04.2019
Гуаидо объявил о финальной стадии свержения президента Венесуэлы
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что в Венесуэле 1 мая начнется заключительная стадия операции по свержению президента республики Николаса Мадуро. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Гуаидо, в демонстрациях против властей примут участие максимальное количество его сторонников.

«Нужно готовиться к тому, чтобы сделать последнее усилие и добиться прекращения узурпации власти», — подчеркнул Гуаидо.

Напомним, ранее власти Венесуэлы лишили Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров