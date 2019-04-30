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Utair объявил о возможной остановке полетов

07:52, 30.04.2019
Utair объявил о возможной остановке полетов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российская авиакомпания Utair может прекратить полеты из-за долгов в 65,8 млрд рублей. В отчетности компании указано, что риски остановки деятельности перевозчика существуют.

Долги компания накопила, допустив просрочку выплат процентов по семилетним кредитам. Это объясняется необходимостью продолжения деятельности в убыточный сезон.

«Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно», — цитирует «РИА Новости» отчет, подготовленный аудиторами из Ernst and Young.

Убытки в авиакомпании объяснили ростом цен на топливо и конкуренцией в доходных тарифах.

По итогам 2018 года убытки UTair по МСФО составили 22 млрд рублей. В суд были поданы иски о банкротстве авиакомпании.

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