В прошлом году UTair получила чистый убыток в размере 22 млрд рублей

По итогам 2018 года ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (бренд UTair) получило 22 млрд рублей чистого убытка по МСФО. Об этом говорится в отчетности авиакомпании, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В 2017 году UTair получила 2,4 млрд рублей чистой прибыли.



Выручка в прошлом году выросла на 10%, до 83,6 млрд рублей. Операционные расходы составили 78,8 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2017 году.

Ранее авиакомпания UTair попросила кредиторов списать более 30 млрд рублей долгов. Общий долг авиакомпании составляет 74,7 млрд рублей.