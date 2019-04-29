В прошлом году UTair получила чистый убыток в размере 22 млрд рублей
По итогам 2018 года ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (бренд UTair) получило 22 млрд рублей чистого убытка по МСФО. Об этом говорится в отчетности авиакомпании, опубликованной на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В 2017 году
UTair
получила 2,4 млрд рублей чистой прибыли.
Выручка в прошлом году выросла на 10%, до 83,6 млрд рублей. Операционные расходы составили 78,8 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2017 году.
Ранее авиакомпания UTair попросила кредиторов списать более 30 млрд рублей долгов. Общий долг авиакомпании составляет 74,7 млрд рублей.БизнесТранспорт
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