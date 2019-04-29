Итоги дня: прекращение дела топ-менеджеров «Интехбанка», новый глава ДУМ Башкирии, ограничение денежных переводов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 апреля.

Казанский суд прекратил уголовное дело бывшего председателя правления «Интехбанка» Марселя Зарипова и его экс-заместителя Елены Наумовой в связи с истечением двухлетнего срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Временно исполняющим обязанности председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан стал Айнур Биргалин. Такое решение единогласно приняли члены президиума ДУМ РБ.



Системы денежных переводов ввели ограничение на отправку средств в Казахстан, Вьетнам, Китай и Киргизию. Для стран установлены лимиты в 100 и 150 тысяч рублей. Мера принята по требованию Банка России.

АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «АА+(RU)» и изменило прогноз на «позитивный».



Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с предложением по сокращению длительности рабочего времени зимой. По его мнению, нововведение положительно повлияет на коэффициент полезного действия населения России.



Бизнес-ассоциации предупредили о риске сокращения количества небольших магазинов. Это может произойти из-за предложения об отмене специальных режимов налогообложения.

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку лидеров по расходам на оборону. В 2018 году военные расходы России составили $61,4 млрд, сократившись на 3,5% по сравнению с 2017 годом.

