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Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

09:32, 29.04.2019
Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с предложением по сокращению длительности рабочего времени зимой.

По его мнению, подобный подход благотворно скажется на коэффициенте полезного действия (КПД) населения России.

«Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль», — цитирует Милонова «РИА Новости».

Парламентарий подчеркнул, что вопрос должен решаться совместно с профессиональным сообществом, в том числе с экспертами в области гигиены труда и специалистами-медиками.

Напомним, ранее Милонов предложил клеить на бургеры предупреждения об опасности, как на сигареты.

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