Системы денежных переводов ограничили отправку денег в ряд стран

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку средств в Казахстан, Вьетнам, Китай и Киргизию. Мера принята по требованию Центробанка.

С 16 апреля отправить в Казахстан более 150 тысяч рублей за раз нельзя, пишут «Ведомости». Для остальных стран установлен лимит в 100 тысяч рублей.

Таким образом Центробанк решил бороться с теневыми операциями, в том числе с нелегальным предпринимательством.

По информации газеты, иностранцы используют системы переводов для оплаты товара, который продается на рынках. При этом они не регистрируются в качестве ИП или юрлиц.

«Такими переводами люди могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию, то есть фактически они таким образом могут скрывать то, что ведут предпринимательскую деятельность, и избегать постановки контрактов на учет в банках для проведения валютного контроля, говорилось в письме регулятора», — отмечают «Ведомости» со ссылкой на источник.

ЦБ уже рассказывал о такой схеме ведения бизнеса, и введение лимитов стало продолжением борьбы с ней.