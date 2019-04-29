АКРА подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «АА+(RU)» и изменило прогноз на «позитивный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне «АА+(RU)». Прогноз изменен со стабильного на позитивный, говорится в пресс-релизе агентства.

Изменение прогноза по кредитному рейтингу связано с пересмотром оценки необходимости в среднесрочной перспективе предоставлять адресную финансовую поддержку компаниям и финансовым организациям, имеющим стратегическое значение для экономики Татарстана.

По данным АКРА, госдолг Татарстана на 1 апреля 2019 года составляет 94,2 млрд рублей и состоит на 90% из бюджетных кредитов и на 10% из гарантий, которые были предоставлены в 2005 году ПАО «КАМАЗ». Практически весь объем долга республики подлежит погашению в период с 2023 по 2036 год, говорится в сообщении АКРА.



Напомним, что в конце прошлого года АКРА подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне AA+.

