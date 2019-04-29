Бизнес предупредил о риске закрытия мелких магазинов

Бизнес-ассоциации предупредили о риске сокращения количества несетевых магазинов из-за предложения об отмене специальных режимов налогообложения.

Предприниматели опасаются, что возросшая налоговая нагрузка убьет малоформатную торговлю, пишет РБК.

Минфин предлагает отменить возможность применения Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентов для предпринимателей, которые торгуют товарами, подлежащими маркировке.

«Налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю», — цитирует издание обращения к министру финансов Антону Силуанову от «Опоры России» и Ассоциации малоформатной торговли.

Отмечается, что на сегодня маркировка введена или начнет действовать для лекарств, ювелирных изделий, табачной продукции, некоторых видов одежды, постельного белья, духов, фотокамер, обуви и изделий из меха.