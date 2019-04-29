«Таттелеком» в 2018 году увеличил чистую прибыль по МСФО в два раза

ПАО «Таттелеком» в 2018 году увеличило чистую прибыль по МСФО почти в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

Чистая прибыль компании по МСФО за прошлый год составила 402 млн рублей. Выручка ПАО «Таттелеком» выросла на 7,3% — до 9,2 млрд рублей, говорится в отчете компании на сайте раскрытия корпоративной информации.



Финансовые доходы увеличились в 11 раз — до 115,7 млн рублей, финансовые расходы сократились на 3,9% — до 228,6 млн рублей. В результате получена прибыль до налогообложения в размере 707,1 млн рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2017 году.

Ранее совет директоров «Таттелекома» рекомендовал акционерам увеличить размер дивидендов на 0,5%. Их общий размер должен составить 402,7 млн рублей.

