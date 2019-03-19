«Таттелеком» предложит акционерам увеличить дивиденды на 0,5%
Совет директоров «Таттелекома» рекомендовал акционерам увеличить размер дивидендов на 0,5%. Их общий размер должен составить 402,7 млн рублей.
На благотворительную деятельность рекомендовано направить 30 млн рублей, следует из сообщения компании на портале раскрытия информации. На вознаграждения членам совета директоров предлагается направить 15 млн рублей.
По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила 805,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что компания увеличит тарифы на услуги связи в Татарстане. Рост составил от 2,3% до 5,7%.ТехнологииТелекоммуникацииБизнес Татарстан
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