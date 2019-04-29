«Газпром» увеличил чистую прибыль по МСФО вдвое, до 1,5 трлн рублей

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО, относящаяся к акционерам компании, составила 1,46 трлн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в 2 раза.

Согласно отчетности компании, выручка от продаж достигла 8,224 трлн рублей (+25%).

«Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата», — говорится в сообщении «Газпрома».

Прибыль от продаж выросла в 2,2 раза и составила 1,93 трлн рублей. Финансовые доходы выросли на 17,9% — до 503,09 млрд рублей.

Чистый долг «Газпрома» в 2018 году вырос на 26% и по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 3,014 трлн рублей, следует из отчета.

Ранее глава компании Алексей Миллер заявил, что еще до запуска газопровода «Сила Сибири» Китай выразил желание увеличить его пропускную способность, чтобы закупать у России больше газа.