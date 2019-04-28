«Газпром»: Китай уже заинтересован в увеличении поставок газа из России

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что власти Китая (КНР) обозначили свой интерес в увеличении поставок газа из России еще до запуска газопровода «Сила Сибири».

"Наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 1".

Миллер также напомнил, что газопровод "Сила Сибири" запускается уже 1 декабря.

Напомним, что по итогам 2018 года Китай впервые стал крупнейшим импортером газа в мире. КНР закупила 125,7 млрд куб. м. Кроме поставок по газопроводу Пекин закупает и сжиженный природный газ (СПГ). Страна даже заложила крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ.