Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла, православных христиан и всех россиян с Пасхой.

«Этот древний христианский праздник на протяжении столетий наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой в торжество жизни и любви. Символизирует неразрывную связь времен и духовных традиций, которые служат единению нашего народа», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую роль в сбережении богатого исторического и культурного наследия России, искренне заботятся об укреплении семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения.

В обращении на имя патриарха Кирилла глава государства отметил, что высокая миссия и преданное пастырское служение снискали предстоятелю Русской православной церкви непререкаемый авторитет у граждан страны.

«Они уважают вас как мудрого духовного наставника, твердо и последовательно отстаивающего непреходящие ценности православия. Ценят ваш большой подвижнический труд, огромный личный вклад в сбережение наших многовековых исторических, культурных, духовных традиций», — отмечается в поздравлении.

Ранее Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.