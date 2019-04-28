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СМИ рассказали о новых возможных терактах по сценарию Шри-Ланки

07:37, 28.04.2019
СМИ рассказали о новых возможных терактах по сценарию Шри-Ланки
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) может совершить новые атаки в туристических зонах Азии и Африки по сценарию Шри-Ланки. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в разведслужбах.

По данным издания, в список наиболее уязвимых стран попали Индия, Мальдивы, Кения и Танзания.

Новые атаки связывают с тем, что главари ИГ (запрещена в РФ) после разгрома группировки стали свободными для проведения «террористических представлений».

Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов. Несколько чиновников Шри-Ланки сообщили, что представленные ранее данные о 359 погибших оказались завышены. По последней информации, при взрывах погибли от 250 до 260 человек.

Происшествия
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