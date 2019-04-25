Данные о погибших от взрывов на Шри Ланке завышены на 100 человек

Несколько чиновников Шри Ланки сообщили, что представленные ранее данные о количестве погибших при серии терактов в стране оказались завышены. По последней информации при взрывах погибли от 250 до 260 человек.

«Похоже около 250 или 260. Не могу назвать более точную цифру. Фрагментов тел так много, что трудно определить количество», — передает Reuters слова главы службы здравоохранения Шри Ланки Анила Ясинге.

По словам замминистра обороны страны Рувана Виджвардене, число жертв взрывов, прогремевших в воскресенье в церквях и гостиницах в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо, может составлять 253 человека.

Напомним, что еще 24 апреля говорилось о 359 погибших. По подозрениям в причастности к взрывам правоохранители задержали уже около 60 человек. Взрывы на Шри-Ланке прогремели 21 апреля. Бомбы были заложены в христианских храмах и ряде крупнейших отелей страны.