Минниханов поздравил православных жителей Татарстана с праздником Пасхи

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Поздравление опубликовано на официальном главы РТ.

"Уважаемые православные сограждане! От всей души поздравляю вас с окончанием Великого поста и Светлым Христовым Воскресением. Для каждого православного человека Пасха – это немеркнущий символ духовного пробуждения, искренней веры в спасение, вселенского торжества жизни над смертью. Поэт Владимир Ладыженский восторженно писал о ее наступлении: «Христос Воскрес! В любви лучах исчезнет скорби мрачный холод, пусть радость царствует в сердцах и тех, кто стар, и тех, кто молод»!", — говорится в поздравлении.

Минниханов отмечает, что в Татарстане, где живут представители разных национальностей и вероисповеданий, празднование Пасхи "традиционно наполнено особым содержанием и неизменно проходит в атмосфере взаимоуважения и благожелательности".

"Убежден, что отмечаемое в нынешнем году 440-летие явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери придаст Пасхальным торжествам еще более возвышенное звучание. Недалек тот час, когда праздничная служба соберёт верующих и в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, возрождаемом вместе с мусульманскими святынями Древнего Болгара. В этом духовном единении и дружном соработничестве мы видим прочный залог грядущего процветания родной республики и всей страны", — заключил президент РТ.