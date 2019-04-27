Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

Продюсер Иосиф Пригожин считает ошибкой победу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне проекта «Голос. Дети». Он заявил, что девочка уступала как минимум одному участнику.

«Дети ни в чем не виноваты, конечно, но мне кажется, в этот раз это было ошибочное решение», — передает «РИА Новости» слова продюсера.

При этом он согласился с Максимом Галкиным, ранее заявившим, что выиграть в этом сезоне шоу должен был Ержан Максим, также участвовавший в суперфинале проекта.

Напомним, что накануне вечером в зрительском голосовании дочь певицы Алсу Микелла Абрамова была признана победительницей 6 сезона «Голос. Дети». Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов. Однако позже «Первый канал» объявил о проведении проверки из-за обнаруженных «аномальностей».