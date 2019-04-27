СМИ: «Первый канал» проверит результаты голосования на финале шоу «Голос.Дети» после победы дочери Алсу

Фото: скриншот

«Первый канал» организует проверку результатов голосования в финале шестого сезона шоу «Голос.Дети».

«Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников», — цитирует собеседника на канале РБК.

О проверке результатов голосования также сообщает «Газета.Ru».



Напомним, победительницей финала шестого сезона телепроекта «Голос. Дети» стала десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.



Она была воспитанницей Светланы Лободы и выиграла по итогам зрительского голосования. В финал также вышли Ержан Максим и Валерий Кузаков.