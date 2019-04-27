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Дочь певицы Алсу победила в 6 сезоне проекта «Голос. Дети»

00:41, 27.04.2019
Дочь певицы Алсу победила в 6 сезоне проекта «Голос. Дети»

Десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова стала победительницей финала 6 сезона телепроекта «Голос. Дети».

Юная Микелла была воспитанницей Светланы Лободы и выиграла по итогам зрительского голосования.

За время проекта, девочка успела вылететь. Однако потом организаторы и жюри вернули ее обратно.

Напомним, что Алсу Сафина родилась в Бугульме в семье бизнесмена Ралифа Сафина. С 2010 года признана народной артисткой Татарстана.

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