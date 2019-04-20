В Казани более 40 тысяч жителей города вышли на субботник

В Казани сегодня проходит общегородской субботник. В нем приняли участие более 40 тысяч казанцев.

Ожидается, что к концу дня горожане очистят от мусора территорию площадью 2,5 млн квадратных метров.

Заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов рассказал, что работа организована в парках и скверах города, ведется уборка мусора вдоль дорог. Кроме того, планируется очистить более 1700 дворов, сообщается на сайте мэрии города.



Напомним, что изначально в Казани планировалось провести субботник 27 апреля. Однако жители города попросили перенести мероприятие, чтобы последние выходные апреля посвятить подготовке к проведению Пасхи.