В Татарстане насчитали 118 люксовых автомобилей

В Татарстане местные жители владеют 118 люксовыми автомобилями.

По данным «Автостата», по количеству автомобилей сегмента Luxury лидирует Москва — здесь зарегистрировано 6,8 тыс. таких машин. По 1,2 тыс. люксовых автомобилей числятся в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Из регионов Приволжского федерального округа столько же люксовых машин, сколько и в Татарстане, зарегистрировано в Самарской области (118).

Всего в России насчитывается 12,7 тыс. автомобилей сегмента Luxury. Это 0,03% от всего автопарка РФ.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Татарстане приобрели 15 люксовых автомобилей. В том числе в Казани купили один автомобиль Ferrari.