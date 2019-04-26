Во время WorldSkills в Казани пройдет международный саммит министров образования
Во время чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills,
который пройдет в этом году в Казани, состоится международный саммит министров образования.
Объявление о саммите было сделано во время приема чрезвычайных и полномочных послов в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза «Молодые профессионалы (WorldSkills)».
Точная дата проведения саммита пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что Татарстану выделили 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills.
Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани 22—27 августа.
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