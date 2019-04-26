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Во время WorldSkills в Казани пройдет международный саммит министров образования

16:22, 26.04.2019
Во время WorldSkills в Казани пройдет международный саммит министров образования
Фото: ru.wikipedia.org

Во время чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в этом году в Казани, состоится международный саммит министров образования.

Объявление о саммите было сделано во время приема чрезвычайных и полномочных послов в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза «Молодые профессионалы (WorldSkills)».

Точная дата проведения саммита пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Татарстану выделили 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills.

Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани 22—27 августа.

ОбществоВласть Татарстан
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