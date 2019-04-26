Во время WorldSkills в Казани пройдет международный саммит министров образования

Во время чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в этом году в Казани, состоится международный саммит министров образования.



Объявление о саммите было сделано во время приема чрезвычайных и полномочных послов в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза «Молодые профессионалы (WorldSkills)».

Точная дата проведения саммита пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что Татарстану выделили 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills.

Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани 22—27 августа.

