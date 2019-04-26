Ford списал $174 млн из-за закрытия заводов в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Американская компания Ford в первом квартале этого года списала $174 млн в связи с закрытием заводов в Татарстане и Ленинградской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

В компании рассказали, что направят на расчеты с сокращаемыми сотрудниками и поставщиками $200 млн. Ford Sollers предложил работникам добровольно уволиться с закрывающихся заводов. За это они получат от 5,5 до 12 месячных окладов в зависимости от стажа.

Также после объявления о закрытии заводов Ford начал снижать цены на автомобили.