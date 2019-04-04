Работникам закрывающихся заводов Ford в РФ предложили компенсацию в годовую зарплату, если они уволятся добровольно

Ford Sollers предложил работникам добровольно уволиться с закрывающихся заводов. За это они получат от 5,5 до 12 месячных окладов в зависимости от стажа.



Как сообщает Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация», программа добровольного увольнения будет действовать с 8 по 22 апреля. Профсоюз предложение не устроило, его представители направили письмо в Ford Europe с просьбой пересмотреть сумму компенсации.

«Если наши требования не будут удовлетворены, будем проводить пикеты и митинги», — сообщил глава первичной профсоюзной организации МПРА в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Темченко, его слова приводит «Интерфакс».

27 марта официально стало известно, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга».

Позже стало известно, что ряд предприятий Татарстана заинтересован в трудоустройстве рабочих Ford Sollers после закрытия заводов.

Подробнее — в материале «Реального времени».