Ford объявил о распродаже автомобилей в связи с закрытием завода в Челнах

Фото: Максим Платонов

Компания Ford начала снижать цены на автомобили после объявления об уходе из России.

Так, со скидкой можно купить машины Fiesta, Focus, Kuga и Explorer. Кроме того, на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», пишет «РИА Новости» со ссылкой на Ford Sollers.

27 марта официально стало известно, что американская компания Ford прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года и закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Ford Sollers собирается сократить почти 1 тыс. работников на заводах в Татарстане, их готов взять к себе КАМАЗ. В итоге Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.