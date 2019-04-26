Gallup назвал самые счастливые и несчастливые страны мира

Американская исследовательская компания Gallup по итогам опроса назвала самые счастливые и несчастливые страны мира в 2018 году.

Самыми счастливыми странами мира стали Парагвай и Панама — они получили индекс «позитивного опыта» в 85 пунктов. В пятерку вошли Гватемала и Мексика (84 пункта), Эль-Сальвадор (83), сообщается на сайте Gallup.

Наиболее несчастливыми странами стали Чад (54), Нигер и Сьерра-Леоне (50), а также Ирак (49) и Иран (48).

Опрос Gallup был проведен в 143 странах мира. Респондентам задавали вопросы, связанные с позитивными и негативными эмоциями, которые они испытывали в день, предшествовавший общению с социологами.

Ранее Россия заняла 68-е место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report.

Первые 10 мест в списке заняли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия. Последние строчки — с 150-й по 156-ю — заняли Малави, Йемен, Руанда, Танзания, Афганистан, Центральноафриканская республика и Южный Судан.