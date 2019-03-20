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Россия заняла 68-е место в рейтинге самых счастливых стран мира

10:23, 20.03.2019 3
Россия заняла 68-е место в рейтинге самых счастливых стран мира
Фото: pixabay.com

Россия заняла 68-е место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report.

Первые 10 мест в списке заняли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, и Австрия. Последние строчки — с 150-й по 156-ю — заняли Малави, Йемен, Руанда, Танзания, Афганистан, Центральноафриканская республика и Южный Судан.

При составлении рейтинга учитывались ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

Ранее эксперты назвали топ стран мира с самым чистым воздухом.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20 марта
    А кто наши соседи по несчастью ?
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  • Анонимно 20 марта
    59 место заняла Россия.а не 68..
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  • Анонимно 20 марта
    57. South Korea (5.875)
    58. Northern Cyprus (5.835)
    59. Russia (5.810)
    60. Kazakhstan (5.790)
    61. Cyprus (5.762)
    62. Bolivia (5.752)
    63. Estonia (5.739)
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