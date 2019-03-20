Россия заняла 68-е место в рейтинге самых счастливых стран мира
Россия заняла 68-е место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report.
Первые 10 мест в списке заняли Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, и Австрия. Последние строчки — с 150-й по 156-ю — заняли Малави, Йемен, Руанда, Танзания, Афганистан, Центральноафриканская республика и Южный Судан.
При составлении рейтинга учитывались ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.
Ранее эксперты назвали топ стран мира с самым чистым воздухом.
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58. Northern Cyprus (5.835)
59. Russia (5.810)
60. Kazakhstan (5.790)
61. Cyprus (5.762)
62. Bolivia (5.752)
63. Estonia (5.739)