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Число выданных в России кредитных карт выросло в первом квартале на 22%

12:55, 25.04.2019
Число выданных в России кредитных карт выросло в первом квартале на 22%
Фото: flickr.com

В России число выданных банками кредитных карт увеличилось за три месяца 2019 года на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первый квартал текущего года было выдано 2,77 млн штук.

Наибольшее количество новых кредиток (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировано в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Наименьшее — в Белгородской области, Удмуртии и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, использующие NFC-технологию.

АналитикаЭкономика
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