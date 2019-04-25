Число выданных в России кредитных карт выросло в первом квартале на 22%

В России число выданных банками кредитных карт увеличилось за три месяца 2019 года на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первый квартал текущего года было выдано 2,77 млн штук.

Наибольшее количество новых кредиток (среди 30 регионов — лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировано в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Наименьшее — в Белгородской области, Удмуртии и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только карты с возможностью бесконтактной оплаты, использующие NFC-технологию.

