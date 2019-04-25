На Шри-Ланке произошел новый взрыв

На Шри-Ланке произошел очередной взрыв.

Как сообщает телеканал Newsfirst, инцидент случился в районе Пугода к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо.

Информации о погибших и пострадавших нет, на месте работают сотрудники полиции.

Как сообщает ТАСС, также приостановлена работа крупнейшего на Шри-Ланке международного аэропорта Бандаранаике. По информации местных СМИ, дорога напротив здания аэропорта перекрыта из-за обнаружения подозрительного автомобиля.



Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. По последним данным, общее число погибших достигло 359. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов. Число задержанных в связи со взрывами на Шри-Ланке превысило 60 человек.

