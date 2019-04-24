На Шри-Ланке задержали более 60 человек в связи со взрывами

Число задержанных в связи со взрывами на Шри-Ланке превысило 60 человек. Об этом информирует Reuters со ссылкой на власти страны.



Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. В результате взрывов погибли трое детей совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена.

По последним данным, общее число погибших достигло 359. Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов.



Сегодня прогремел взрыв у кинотеатра в Коломбо. По предварительной информации, взорвалась бомба, прикрепленная к мотоциклу.

