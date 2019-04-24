В Казани Следком просит арестовать депутата Госсовета Татарстана Касымова

Фото: "Реальное время"/ Инна Серова

В Советский райсуд Казани поступило ходатайство на арест 63-летнего депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова. Следком подозревает его в получении взятки 2,7 млн рублей, передает с заседания суда журналист «Реального времени».



Расследованием заняты сотрудники второго отдела по особо важным делам Следкома по РТ вместе с оперативниками экономической полиции МВД по РТ.

Предварительно установлено, что в 2014-м году по указанию Касымова — в ту пору главы Бугульминского района — исполкомом были организованы два открытых аукциона на поставку оборудования для фонтанов. По версии силовиков, в тот же период чиновник получил взятку 2,7 млн рублей за общее покровительство и содействие в заключении контрактов.

Впрочем, после задержания 22 апреля 2019 года подозреваемый депутат вину в причастности к коррупционному преступлению не признал.