В Казани задержан бывший мэр Бугульмы

Фото: "Реальное время"

Следком по РТ возбудил дело против депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова. Он задержан в Казани по подозрению в коррупционной сделке в период работы главой Бугульминского района с 2010 по 2014 годы.



Ожидается, что сегодня следователи попросят суд избрать фигуранту меру пресечения.

Касымов занимает в Госсовете РТ пост зампреда Комитета по бюджету, налогам и финансам.

фото с сайта Госсовета РТ