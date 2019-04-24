В Казани задержан бывший мэр Бугульмы
Следком по РТ возбудил дело против депутата Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова. Он задержан в Казани по подозрению в коррупционной сделке в период работы главой Бугульминского района с 2010 по 2014 годы.
Ожидается, что сегодня следователи попросят суд избрать фигуранту меру пресечения.
Касымов занимает в Госсовете РТ пост зампреда Комитета по бюджету, налогам и финансам.
фото с сайта Госсовета РТ
Справка
Ильдус Асгатович Касымов
- родился 29 июля 1955 года в с. Старые Шалты Абдулинского района Оренбургской области.
- Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» (1982 г.), Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент» (2002 г.).
- С 1974 по 1976 гг. — служба в рядах Советской Армии.
- С 1976 по 1985 гг. — мастер, начальник котельной, начальник энергоцеха Бугульминского фарфорового завода (БФЗ).
- С 1985 по 1986 гг. — председатель профкома БФЗ.
- В 1986 г. — управляющий домами управления жилищного хозяйства, г. Бугульма.
- В 1987 г. — заместитель директора по производству предприятия крупнопанельного домостроения, г. Октябрьский.
- С 1987 по 2000 г. — инженер, заместитель управляющего производственного треста жилищного хозяйства, генеральный директор многоотраслевого производственного объединения жилищного хозяйства и благоустройства, г. Бугульма.
- С 2000 по 2002 г. — первый заместитель главы администрации Бугульминского района и города Бугульмы.
- С 2002 по 2005 г. — директор филиала ОАО «Татэнерго» — «Бугульминские электрические сети».
- С 2002 по 2010 г. — глава Бугульминских электрических сетей.
- С 2010 по 2014 г. — глава муниципального образования «Бугульминский муниципальный район».
- С октября 2014 г. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.
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