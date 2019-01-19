Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. В ближайшее время оно буде передано в суд.

«Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Маркелова и других обвиняемых», — приводит ТАСС слова адвоката одного из фигурантов Игоря Трунова.

Напомним, что в конце декабря Следственный комитет сообщил об окончании расследования дела в отношении Маркелова. Экс-губернатор обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей.