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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-главы Марий Эл Маркелова

18:09, 19.01.2019
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу экс-главы Марий Эл Маркелова
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. В ближайшее время оно буде передано в суд.

«Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Маркелова и других обвиняемых», — приводит ТАСС слова адвоката одного из фигурантов Игоря Трунова.

Напомним, что в конце декабря Следственный комитет сообщил об окончании расследования дела в отношении Маркелова. Экс-губернатор обвиняется в получении взятки в 235 млн рублей.

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