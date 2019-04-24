В России до конца года могут ликвидировать более 30% партий

На данный момент в России действует 61 политическая партия.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, из общего количества только треть партий подтверждают свою состоятельность и еще примерно треть могут быть ликвидированы до конца года, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что начиная с июня 2019 года Министерство юстиции проверит более 30 политических партий, зарегистрированных 7 лет назад, на предмет их участия в выборах. В случае если партия не участвовала в течение этого времени в выборах, то она может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ.



Напомним, 37,4% россиян сообщили о неодобрении деятельности политических партий.