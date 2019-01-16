Минюст начнет ликвидировать партии за неучастие в выборах

Начиная с июня 2019 года Министерство юстиции проверит более 30 политических партий, зарегистрированных 7 лет назад, на предмет их участия в выборах

В случае, если партия не участвовала в течение этого времени в выборах, то она может быть ликвидирована по решению Верховного Суда РФ, сообщает «Интерфакс»,

По состоянию на 15 января в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о 64 политических партиях, 63 из них имеют право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений.

Ранее 37,4% россиян сообщили о неодобрении деятельности политических партий.