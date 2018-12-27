Россияне больше всего одобряют работу силовиков и церкви — ВЦИОМ

Больше всего россияне одобряют работу армии, РПЦ и правоохранительных органов — 86%, 68,8% и 57% соответственно.

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, работу Общественной палаты одобряют 42,6%, Совета Федерации — 39,2%, Госдумы — 35,5%.

Меньше всего респонденты поддерживают оппозицию — 31,2%.

О неодобрении деятельности оппозиции заявили 41,3% опрошенных, судебной системы —37,6%, политических партий — 37,4%.

Опрос был проведен 17 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян методом телефонного интервью.

Ранее сообщалось, что примерно две трети россиян (61%) считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной.

Это значение является максимальным за все время исследований. Еще 22% респондентов считают, что президент России несет за них ответственность «в некоторой мере».