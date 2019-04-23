Суд Петербурга отклонил иск четырех жителей Татарстана ко «ВКонтакте» за передачу личных данных

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск четырех жителей Татарстана ко «ВКонтакте» о взыскании компенсации за причиненный моральный вред от передачи персональных данных полиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, в конце марта жители Татарстана, являющиеся сторонниками политика Алексея Навального, — Эльвира Дмитриева, Андрей Бояршинов, Алексей Бояров и Михаил Тихонов — подали в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга против социальной сети «ВКонтакте» за передачу без их согласия персональных данных центру по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по республике. Истцы требовали с соцсети по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Ранее Смольнинский райсуд Петербурга отклонил иск координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к соцсети «ВКонтакте». Она требовала от соцсети 100 тысяч рублей за передачу персональных данных полиции.