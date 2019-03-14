Суд не поддержал уфимку, потребовавшую 100 тысяч рублей от «ВКонтакте»

Смольнинский райсуд Петербурга отклонил иск координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к соцсети «ВКонтакте». Она требовала от соцсети 100 тысяч рублей за передачу персональных данных полиции.

Чанышева подала иск еще в октябре 2018 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В начале ноября прошлого года суд отказал соратнице Навального в принятии иска в части требований к МВД. В части требований к соцсети заявление было оставлено без движения для устранения недостатков.

В декабре 2018 г. суд вернул Чанышевой обращение к «ВКонтакте». На это определение была подана частная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд. В январе решение Смольнинского районного суда было отменено, и материал по иску вновь поступил в суд.

По данным представителя правозащитной организации «Агора» Дамира Гайнутдинова, иск Чанышевой, возможно, первый в России, поданный из-за незаконного раскрытия данных пользователей правоохранительным службам.