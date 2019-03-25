Четыре жителя Татарстана подали иск к «ВКонтакте» за передачу данных полиции

Жители Татарстана, являющиеся сторонниками политика Алексея Навального, — Эльвира Дмитриева, Андрей Бояршинов, Алексей Бояров и Михаил Тихонов — подали в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга против социальной сети «ВКонтакте» за передачу без их согласия персональных данных центру по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по республике.

Истцы требуют с соцсети по 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

В заявлении говорится, что в январе прошлого года руководство ЦПЭ запросило у администрации «ВКонтакте» персональные данные этих пользователей. Соцсеть предоставила такие сведения, в том числе идентификаторы пользователей, номера телефонов, имена и фамилии, адреса электронной почты, дату регистрации с указанием IP-адреса, при этом «отсутствовало мотивированное требование о предоставлении информации», пишет «Коммерсант».

В организации «Агора», которая подготовила иск, отметили, что на основании переданных сведений 8 сентября 2018 года был составлен протокол за призывы к участию в акции против пенсионной реформы.

Ранее Смольнинский райсуд Петербурга отклонил иск координатора штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к соцсети «ВКонтакте». Она требовала от соцсети 100 тысяч рублей за передачу персональных данных полиции.