На базе «Казань Экспо» могут создать медицинский промпарк

В Казани на базе Международного выставочного центра «Казань Экспо» могут создать медицинский промышленный парк. Его создание обсуждалось на заседании Инвестиционного совета Татарстана, которое провел президент РТ Рустам Минниханов.

Промпарк будет привлекать резидентов для разработки и производства медицинских инструментов и прочих сопутствующих товаров. Минниханов оценил проект и предложил проанализировать все этапы реализации проекта, уделив особое внимание работе с будущими резидентами, сообщает пресс-служба президента РТ.

Также на заседании обсуждались строительство центра медицинской реабилитации в Казани и проект компании «Эр Ликид» по реконструкции и модернизации систем хранения и подачи медицинского кислорода в больницах РТ. Оба получили одобрение Минниханова.

Ранее сообщалось, что инвестор вложит 2 млрд рублей в строительство гостиницы рядом с Kazan Expo.