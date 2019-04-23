В Казани часть домов в шести районах останется без света

В шести районах Казани в среду, 24 апреля, произойдет отключение света в ряде жилых домов.

Электричества с утра и до вечера не будет в некоторых домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов города.

Полный список адресов с точным временем отключения размещен на сайте мэрии Казани.

Отмечается, что причиной отключения станет плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани полностью закроется для движения улица Зеленая.