В Нижегородской области темпы ввода жилья подскочили на 44,1%

По итогам I квартала 2019 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию более 367 тысяч кв. м. Темпы роста по сравнению с январем-мартом подскочили на 44,1%.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона, индекс промпроизводства области вырос на 2,2%.

Темп роста оборота розничной торговли в январе-марте 2019 года составил 101,3%.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2019 году планируется построить 732 тысячи кв.м. В Татарстане уже введено в эксплуатацию 860 тысяч кв.м жилья, что составляет 35,5%.