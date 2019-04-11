Власти Удмуртии рассказали о планах по вводу жилья на 2019 год

В 2019 году в Удмуртии планируется построить 732 тысячи квадратных метров жилья, сообщается на официальном портале правительства Удмуртской республики.

Запланированный показатель на 15 тысяч квадратных метров больше, чем в 2018 году. Более половины от заявленного объема жилья появится в Ижевске.

Напомним, ранее сообщалось, что у жилого комплекса «Радужный» в Ижевске, включающего в себя два дома на ул. Нижней, будет заменен застройщик. Эту меру одобрил Минстрой России в связи с тем, что башкирская компания «Интеграл» не смогла завершить возведение зданий, сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртии. Дома должны были ввести в эксплуатацию три года назад. Завершения строительства ожидают 145 человек.



