В Татарстане ввели в эксплуатацию более 35% от запланированного на 2019 год жилья

В Татарстане введено в эксплуатацию 860 тысяч квадратных метров жилья. Это соответствует 35,5% от запланированного на 2019 год.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин рассказал, что по программе многоквартирного инвестиционного жилья в высокой степени готовности находится 44 дома, в средней степени готовности — 38 домов, в низкой степени готовности — 7 домов.



Файзуллин также сообщил, что Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2019 года проведены 385 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 65 постановлений на общую сумму в 2,5 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Ирек Файзуллин сообщил, что по состоянию на 4 апреля в Татарстане ввели в эксплуатацию почти 32% от запланированного жилья.