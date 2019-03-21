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Ретейлеры: при ограничении продаж алкоголя могут подскочить нелегальные продажи

15:48, 21.03.2019
Ретейлеры: при ограничении продаж алкоголя могут подскочить нелегальные продажи
Фото: realnoevremya.ru

Ретейлеры считают, что введение ограничения на продажи алкогольных напитков с 21 года может привести к росту нелегальных продаж. Это в свою очередь может способствовать распространению контрафакта.

«Если запрет будет введен, то существующий спрос будет удовлетворен в неконтролируемом сегменте теневой торговли и некачественным, скорее всего, опасным для жизни продуктом», — цитирует RNS сообщение пресс-службы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Напомним, что Минздрав РФ сообщил сегодня об окончании разработки законопроекта, который запретит продажи алкоголя лицам до 21 года. Ранее в Минфине РФ сформировали отдельную рабочую группу, которая займется регулированием алкогольного рынка.

БизнесРозничная торговля
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