Ретейлеры: при ограничении продаж алкоголя могут подскочить нелегальные продажи

Ретейлеры считают, что введение ограничения на продажи алкогольных напитков с 21 года может привести к росту нелегальных продаж. Это в свою очередь может способствовать распространению контрафакта.

«Если запрет будет введен, то существующий спрос будет удовлетворен в неконтролируемом сегменте теневой торговли и некачественным, скорее всего, опасным для жизни продуктом», — цитирует RNS сообщение пресс-службы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Напомним, что Минздрав РФ сообщил сегодня об окончании разработки законопроекта, который запретит продажи алкоголя лицам до 21 года. Ранее в Минфине РФ сформировали отдельную рабочую группу, которая займется регулированием алкогольного рынка.