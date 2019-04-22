В Нижегородской области потушили пожары в садовых товариществах
В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в дачных товариществах.
На данный момент проводится проливка территории, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.
Ранее сообщалось, что в Кстовском районе Нижегородской области горят 17 домов в двух садовых товариществах.
Так, в СНТ «Березка» горят семь дачных домов, в СНТ «Отдых» — десять. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара пока не называется.Происшествия
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