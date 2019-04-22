В Нижегородской области потушили пожары в садовых товариществах

В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в дачных товариществах.

На данный момент проводится проливка территории, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.

Ранее сообщалось, что в Кстовском районе Нижегородской области горят 17 домов в двух садовых товариществах.

Так, в СНТ «Березка» горят семь дачных домов, в СНТ «Отдых» — десять. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара пока не называется.