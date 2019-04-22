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Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов, для тушения пожара привлекли вертолет

15:58, 22.04.2019
В Нижегородской области горят 17 дачных домов, для тушения пожара привлекли вертолет
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Кстовском районе Нижегородской области горят 17 домов в двух садовых товариществах.

Так, в СНТ «Березка» горят семь дачных домов, в СНТ «Отдых» — десять, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Пострадавших и погибших нет.

На место инцидента вылетел вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС.

Напомним, в минувшие выходные в Нижегородской области при возгорании автовагончика погибли три человека. 

Происшествия
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