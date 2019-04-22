Юха Метсола признан лучшим вратарем апреля в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам апреля.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), сыгравший в четырех матчах и отразивший 95,92% бросков, в среднем по 49 за игру (лучшие показатели месяца), при коэффициенте надежности 1,51.

Лучшим защитником стал игрок ЦСКА Мэт Робинсон, одержавший вместе с командой победы в шести из девяти матчей и набравший в них 5 (3+2) очков при показателе полезности (+6) (оба показателя лучшие среди защитников).

Лучшим нападающим признан Михаил Григоренко (ЦСКА), одержавший вместе с командой победы в шести из девяти матчей и набравший в них 7 (6+1) очков (лучший результат среди нападающих) при показателе полезности (+4). На счету форварда хет-трик в первой игре финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».

Ранее Метсола был назван лучшим игроком второго раунда Кубка Гагарина. Напомним, что «Салават Юлаев» занял итоговое четвертое место, проиграв в финале Восточной конференции омскому «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.