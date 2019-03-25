Новости спорта

03:26 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Юха Метсола признан лучшим вратарем второго раунда Кубка Гагарина

17:10, 25.03.2019
Юха Метсола признан лучшим вратарем второго раунда Кубка Гагарина
Фото: vk.com/hcsalavat

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков второго раунда плей-офф.

Лучшим вратарем признан вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола, одержавший четыре победы в пяти матчах серии с «Автомобилистом», в том числе одну на ноль. Голкипер уфимского клуба отразил 96,97% броска (лучший показатель второго раунда) при коэффициенте надежности 1,16.

Лучшим защитником лига признала Максима Чудинова из омского «Авангарда», лучшим нападающим стал Никита Гусев из питерского СКА, лучшим новичком — Даниил Мисюль из ярославского «Локомотива».

Напомним, что во втором раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 4-1 в серии. В финале Восточной конференции уфимский клуб сыграет с омским «Авангардом». Серия стартует в Балашихе 29 марта.

СпортХоккей Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров