Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору пасхального кулича

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать куличи на Пасху.

В ведомстве отметили, что при покупке особое внимание стоит обратить на верхушку кулича — она должна быть сухой. Если верхушка подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

Также эксперты рекомендуют изучать состав кулича. Так, в качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

Кроме того, в Роспотребнадзоре советуют не покупать куличи, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками. Отмечается, что лучше отдать предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.

Напомним, ранее эксперты Роскачества проверили кефир в российских магазинах.